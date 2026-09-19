О последствиях вражеского удара сообщили глава ОВА Александр Ганжа и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Что известно о российском ударе по ТЦ в Днепре?

Незадолго до 18:00 Воздушные силы предупреждали о реактивном БПЛА над Днепром.

Вскоре в городе раздался взрыв, после чего вспыхнул пожар.

Власти уточнили, что в результате российского удара загорелся торговый центр. В сети сразу уточнили, что речь идет о ТЦ "Новый континент".

Также появились жуткие кадры торгового центра, охваченного огнем.

Пока известно о 2 раненых.

Россия ударила по ТЦ в Днепре / Фото из сети

Россия действует по своей привычной тактике – бьет по бизнесу и предприятиям,

– прокомментировал вражескую атаку Лукашук.

ТЦ "Новый континент" поражен ударом беспилотника / Фото Суспильне

Огонь пожирает торговый центр: смотрите видео

Пожар охватил ТЦ "Новый континент": смотрите видео

Жуткие кадры из Днепра: смотрите видео

Напомним, что утром Днепр уже находился под обстрелом россиян. В городе в результате атаки загорелись складские помещения.