Это довольно серьезное судно, которое является носителем 8 "Калибров". Об этом отметил 24 Каналу военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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По его словам, известно, что был взрыв, который слышали даже севастопольцы. Скорее всего, причиной стало внешнее влияние: или мина, или торпеда.
Если мина, то она российская, которую они сами где-то сбросили и теперь ее прибило под Севастополь. Если торпеда, то уже наша.
"У нас же есть управляемые беспилотники, то есть та же торпеда, только управляемая. Это возможно. Я думаю, что в ближайшее время будет понятно. Однако взрыв вывел из строя корабль", – отметил военный эксперт.
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Когда Украина станет членом НАТО
По мнению Свитана, заметна положительная динамика продолжения риторики относительно вступления Украины в НАТО. Все идет к тому, что нас реально могут пригласить в следующем году на саммите в Вашингтоне.
Если нас пригласят на саммите в Вашингтоне, то у нас будет год до саммита в 2025 году. За это время мы можем заключить договоры со всеми членами НАТО о взаимопомощи. Тогда уже в 2025 году мы сможем вступить в НАТО как раз на саммите в Европе.
"Это оптимальный вариант. Я думаю, что именно он вплетен в общую канву предвыборной кампании Байдена", – рассказал Свитан.
Сколько будет продолжаться война в Израиле
Военный эксперт отметил, что все зависит от действий руководства Израиля. Если у них задача, например, решить вопрос с террористами ХАМАС, то через несколько недель это может завершиться.
Если у руководства Израиля задача уничтожить 2,5 миллиона палестинцев в Секторе Газа, то эта война не завершится никогда,
– предположил Роман Свитан.
Он подчеркнул, что сейчас все зависит от действий руководства Израиля.
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