Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией повредили намеренно: подозревают Россию

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонию могли повредить намеренно и подозревают в этом Россию. Окончательных выводов еще нет, но предварительные выводы следователей именно таковы.

Расследование утечки из подводного газопровода между Финляндией и Эстонией продолжается. Официальные выводы еще ожидают, однако финская сторона считает, что это был умышленный акт разрушения.

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Расследователи сообщили, что правительство Финляндии обнаружило поврежденный участок газопровода в финских водах, а также выявило неисправность в кабеле связи с Эстонией.

Утечка в газопроводе вновь возобновила обеспокоенность по поводу уязвимости подводной инфраструктуры после взрывов на соседних трубопроводах.

После этих атак члены НАТО усилили мониторинг с помощью спутников, самолетов, кораблей и подлодок. В то же время объекты в Северном и Балтийском морях считаются одними из самых уязвимых.

Что этому предшествовало

Авария на газопроводе Balticconnector произошла в ночь на 8 октября. Во время сильного шторма было зафиксировано понижение давления. Подачу газа перекрыли, а позже обнаружили повреждение и неисправность в кабеле связи между Финляндией и Эстонией.

Ранее Польша предоставила Германии доказательства причастности россиян к взрыву на газопроводах Северный поток и Северный поток-2. Однако в немецком правительстве и следственных кругах относятся к этим сообщениям скептически.