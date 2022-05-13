Поврежденные магазины, почта и здания: последствия вражеского обстрела Гуляйполя

Вчера, 12 мая, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Гуляйполе. Они били по городу из реактивных систем залпового огня "Град".

В Запорожской областной военной администрации продемонстрировали последствия вражеских обстрелов. Русские целились по жилым домам.

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Серьезные последствия российских обстрелов по Гуляйполю

Оккупанты повредили 8 жилых многоэтажек и около десяти частных домов. Снаряды прилетели также вблизи нескольких магазинов и почтового отделения. Во многих зданиях разрушены окна и крыши. А некоторые помещения просто выгорели дотла.

По предварительным данным, никто из местных не погиб. Трое жителей получили травмы.

По факту обстрела полиция уже передала соответствующие материалы представителям СБУ в Запорожской области. Они должны открыть уголовное производство по поводу нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Оккупанты обстреляли Гуляйполе из "Градов"

Последствия вражеских обстрелов по Гуляйполю / Фото Запорожская областная военная администрация

Оккупанты стягивают военную технику на Запорожье

Враг пытается улучшить свое положение в Запорожской области и понемногу стягивает туда военную технику, наносит артиллерийские удары и активно разведывает ситуацию с помощью беспилотников. Вооруженные Силы знают о намерениях российских оккупантов и соответственно реагируют.

в Запорожской области и понемногу стягивает туда военную технику, наносит артиллерийские удары и активно разведывает ситуацию с помощью беспилотников. Вооруженные Силы знают о намерениях российских оккупантов и соответственно реагируют. К примеру, 12 мая через Мариновку проезжали 6 тентованных вражеских "Уралов". Кроме того, 11 мая они разогнали людей из центра Михайловки, куда привезли на автобусах своих солдат. В Запорожской ОВА подчеркивают, что проблемы со связью в Бердянске, Приморске и Мелитополе могут возникнуть из-за того, что оккупанты перебрасывают в область свою технику.

могут возникнуть из-за того, что оккупанты перебрасывают в область свою технику. Напряженная ситуация и во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области. В городе практически нет медикаментов, а гуманитарная помощь не всегда доезжает. Устраивать протесты люди боятся: россияне серьезно запугали местных во время предыдущих митингов. Кроме того, оккупанты с оружием ходят по улицам, обыскивают мужчин. А иногда вообще вывозят в неизвестном направлении.

во время предыдущих митингов. Кроме того, оккупанты с оружием ходят по улицам, обыскивают мужчин. А иногда вообще вывозят в неизвестном направлении. Ранее мэр Гуляйполя Сергей Ярмак призвал местных жителей эвакуироваться в безопасные населенные пункты, где нет российских оккупантов. Враг ведь ведет активные боевые действия вблизи города.

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