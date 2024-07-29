Повстанцы Мали предлагают продать пленных вагнеровцев Украине: в ГУР отреагировали

На днях повстанцы в Мали разгромили совместную колонну правительственных войск и вагнеровцев. Десятки российских наемников были убиты и ранены. Также многие из них были взяты в плен.

Туареги на странице в соцсети "Х" предложили продать пленных наемников Украине. В ГУР прокомментировали это сообщение в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что сказали в ГУР

Представитель украинской разведки Андрей Юсов подчеркнул: все, что делает Украина, происходит в рамках и рамках международного права с учетом соответствующих процедур.

В то же время разведчик подтвердил, что информация о "продаже" вагнеровцев им известна. Она отслеживается и проверяется.

Это чувствительный процесс, поэтому детали мы комментировать не будем. Могу процитировать только генерала Буданова, который в свое время говорил, что российские военные преступники будут получать справедливое наказание в разных уголках мира, где бы они ни были. Без деталей. Мы просто наблюдаем это сейчас вживую,

– заявил Юсов.

Отдельно военный рассказал, что разгром вагнеровцев в Мали будет иметь последствия для всей террористической группировки, которой является Россия.

Кремль своими наемниками пытался решать те или иные геополитические вопросы, менять власть в других странах. И теперь весь мир видит, что Россия потеряла потенциал, ее возможности не такие, которые были раньше. Это означает, что расчета на вагнеровцев как на инструмент решения проблем в регионе будет меньше.

Также мир увидел, что повстанцы получили данные, которые позволили им провести успешную операцию против россиян. "Деталей разглашать не станем. Продолжение будет", – добавил Юсов.