Сирийские повстанцы могли захватить склад российского оружия возле Алеппо

Сирийские повстанцы, возможно, захватили большой склад с российским оружием. Они продолжают стремительное продвижение на Алеппо.

Силы, подконтрольные режиму Башар аль-Асада продолжают отступать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.

Смотрите также Неожиданный ход НАТО, Европы и Турции: против Путина открылся второй фронт в Сирии

Какие успехи сирийских повстанцев

Повстанцы в Сирии стремительно продвигаются к Алеппо. Это крупнейший город страны, который удерживают сирийские, российские и иранские силы, союзные режиму Асада.

В результате продвижения им удалось взять под контроль склад с российским оружием. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные повстанцами. На них видны российские гаубицы, "Камазы" и ящики с боеприпасами.

Сирийские повстанцы показали захваченный склад российского оружия в Сирии: смотрите видео

Российские самолеты в ответ бомбят города Идлиб и Сармада в Сирии. СМИ сообщают, что россияне попали в заправку, в результате чего погибло несколько мирных жителей.

Россияне наносят авиаудары по Идлибу и Сармаде: смотрите видео