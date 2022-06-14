Повторение субботы не произошло благодаря ПВО, – глава ОВА о новых обстрелах Тернопольщины

Российские захватчики днем 14 июня выпустили ракеты по нескольким западным регионам Украины. К счастью, наши силы ПВО сработали на отлично и сбили их.

Как рассказал глава Тернопольской ОВА Владимир Труш во время брифинга, к счастью, жертв удалось избежать.

Важно В Тернопольской, Львовской и Хмельницкой слышали взрывы: сработало ПВО

По его словам, только благодаря нашим ПВО не повторился сценарий 11 июня, когда россияне нанесли ракетный удар по Черткову, что на Тернопольщине.

Сегодня наши силы ПВО сработали отлично. Было сбито ряд ракет, не буду говорить, сколько и где они. Жертв нет,

– сообщил Труш.

Что известно об обстреле Чорткова

11 июня примерно в 22:00 в Чорткове раздались взрывы. Впоследствии выяснилось, что российские кафиры выпустили по городу 4 ракеты из акватории Черного моря.

Из-за авиаудара пострадали 22 человека, среди них – 7 женщин и 12-летняя девочка. К счастью, тяжелораненых нет. Пострадавшие женщины проживали в домах, расположенных рядом с местом, где произошел взрыв.

Впоследствии стало известно, что потерпевшая 12-летняя девушка родом из Харькова. В Чорткове она вместе с семьей спасалась от российских оккупантов.

В результате ракетных обстрелов частично разрушены военные и гражданские объекты. Повреждения получили 4 пятиэтажных дома. Из-за детонации повреждена также газовая труба, в результате чего произошла утечка газа и возгорание.

В то же время, глава полиции Тернопольской области Александр Богомол прокомментировал атаку врага. Он отметил, что на объекте, в который попали ракеты, не было ни одного оружия.

По состоянию на 13 июня в больнице до сих пор находятся 10 пострадавших. Мэр Черткова Владимир Шматько отметил, что у них в основном осколочные ранения. Также жители города получили травмы, связанные с последствиями взрывной волны.

Молниеносная работа украинского ПВО

Воздушные силы 14 июня за час сбили сразу три крылатые ракеты. Вероятно, это были "Калибры". Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что это произошло в интервале времени с 12:20 до 13:20. Крылатые ракеты запустили по территории Украины из акватории Черного моря.

Максим Козицкий 14 июня сообщил, что силы ПВО Львовщины сбили крылатую ракету над Золочевом . Обломки российской ракеты упали на кирпичный завод. По данным Козицкого, пострадали 4 человека, которые находились в помещении. Среди них – ребенок. Состояние пострадавших оценивается как легкой и средней тяжести. Впоследствии количество пострадавших выросло до 6.

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