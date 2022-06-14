Як розповів голова Тернопільської ОВА Володимир Труш під час брифінгу, на щастя, жертв вдалося уникнути.

Важливо На Тернопільщині, Львівщині та Хмельниччині чули вибухи: спрацювала ППО

За його словами, лише завдяки нашим ППО не повторився сценарій 11 червня, коли росіяни завдали ракетного удару по Чорткову, що на Тернопільщині.

Сьогодні наші сили ППО спрацювали на відмінно. Було збило низку ракет, не буду казати, скільки і де вони. Жертв немає,

– повідомив Труш.

Що відомо про обстріл Чорткова

11 червня приблизно о 22:00 у Чорткові пролунали вибухи. Згодом з'ясувалося, що російські окупанти випустили по місту 4 ракети з акваторії Чорного моря.

Через авіаудар постраждали 22 людини, серед них – 7 жінок та 12-річна дівчинка. На щастя, важкопоранених немає. Постраждалі жінки мешкали у будинках, які розташовані біля місця, де трапився вибух.

Згодом стало відомо, що потерпіла 12-річна дівчина родом з Харкова. У Чорткові вона разом із сім'єю рятувалась від російських окупантів.

Внаслідок ракетних обстрілів частково зруйновано військовий та цивільні об'єкти. Пошкоджень зазнали 4 п'ятиповерхові будинки. Через детонацію пошкоджено також газову трубу, внаслідок чого трапився витік газу та загоряння.

Водночас глава поліції Тернопільської області Олександр Богомол прокоментував атаку ворога. Він зауважив, що на об'єкті, в який влучили ракети, не було жодної зброї.

Станом на 13 червня у лікарні досі перебувають 10 постраждалих. Мер Чорткова Володимир Шматько зауважив, що у них здебільшого осколкові поранення. Також мешканці міста зазнали травм, які пов'язані з наслідками вибухової хвилі.

Блискавична робота української ППО

Повітряні сили 14 червня упродовж години збили одразу три крилаті ракети. Ймовірно, це були "Калібри". Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що це сталося у проміжку часу від 12:20 до 13:20. Крилаті ракети запустили по території України з акваторії Чорного моря.

Максим Козицький 14 червня повідомив, що сили ППО Львівщини збили крилату ракету над Золочевом. Уламки російської ракети впали на цегельню. За даними Козицького, постраждали 4 людей, які перебували у приміщенні. Серед них – дитина. Стан постраждалих оцінюють як легкої та середньої важкості. Згодом кількість постраждалих зросла до 6.

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