Сили ППО Львівщини збили крилату ракету над Золочевом, повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Уламки снаряда російських окупантів впали на місцеву цегельню. Козицький повідомив, що від уламків постраждало 4 людини, які перебували в цегельні. Серед них була 1 дитина.

Стан постраждалих лікарі оцінюють як легкий та середньої важкості,

– написав Козицький на своїй сторінці в телеграмі.

Він додав, що ракету запускали з південно-східного напрямку.

Що відомо про обстріли Заходу

Під час чергової повітряної тривоги, яка охопила всю країну, постраждав Захід України – обстріляли Львівщину, Тернопільщину та Хмельниччину.

За попередньою інформацією, спрацювала ППО в областях.

Тернопільщина

Інформацію про вибухи на Тернопільщині підтвердив мер Тернополя Сергій Надал. Надал і голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш закликали місцевих мешканців залишатися в укриттях.

Згодом Сергій Надал повідомив про те, що на Тернопільщині працює ППО.

Зауважимо, що місцеві мешканці повідомляли про вибухи в Кременецькому районі. Під час тривоги вибухи буцімто було чути і в Тернополі, однак інформацію про "прильоти" у Тернополі ніхто не підтверджував.

Окрім Кременецького району, вибухи було чути у Козівському районі Тернопільщини.

Львівщина

Мер Львова Андрій Садовий також інформував, що у Львівській області спрацювала протиповітряна оборона. Садовий зазначив, що у Львові під час повітряної тривоги було тихо.

Зауважимо, що місцеві жителі інформували, що чули звуки вибухів у Золочівському районі. Відповідно до непідтверджених даних, вибух буцімто стався у десь поблизу центру Золочева.

Згодом Максим Козицький повідомив, що над Золочевом сили ППО збили ворожу ракету. Унаслідок падіння російської ракети зазнав пошкоджень об'єкт цивільної інфраструктури. Він додав, що інформація про потерпілих уточнюється.

Хмельниччина

Місцеві жителі повідомляли про два вибухи у Хмельницькій області в районі селища Теофіполь. Мешканці області писали у соцмережах, що буцімто був проліт літака, а потім два вибухи. Можливо, літак збив російські ракети, однак точної інформації немає.

О 13:52 глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій написав у соцмережах, що сили ППО збили ворожу ракету під час повітряної тривоги.

Уламки ракети впали в полі. Наразі здійснюється пошук місця падіння уламків. За попередньо інформацією, жертв та руйнувань – немає.

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