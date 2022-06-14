Сили ППО Львівщини збили крилату ракету над Золочевом, повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.
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Уламки снаряда російських окупантів впали на місцеву цегельню. Козицький повідомив, що від уламків постраждало 4 людини, які перебували в цегельні. Серед них була 1 дитина.
Стан постраждалих лікарі оцінюють як легкий та середньої важкості,
– написав Козицький на своїй сторінці в телеграмі.
Він додав, що ракету запускали з південно-східного напрямку.
Що відомо про обстріли Заходу
Під час чергової повітряної тривоги, яка охопила всю країну, постраждав Захід України – обстріляли Львівщину, Тернопільщину та Хмельниччину.
За попередньою інформацією, спрацювала ППО в областях.
Тернопільщина
- Інформацію про вибухи на Тернопільщині підтвердив мер Тернополя Сергій Надал. Надал і голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш закликали місцевих мешканців залишатися в укриттях.
- Згодом Сергій Надал повідомив про те, що на Тернопільщині працює ППО.
- Зауважимо, що місцеві мешканці повідомляли про вибухи в Кременецькому районі. Під час тривоги вибухи буцімто було чути і в Тернополі, однак інформацію про "прильоти" у Тернополі ніхто не підтверджував.
- Окрім Кременецького району, вибухи було чути у Козівському районі Тернопільщини.
Львівщина
- Мер Львова Андрій Садовий також інформував, що у Львівській області спрацювала протиповітряна оборона. Садовий зазначив, що у Львові під час повітряної тривоги було тихо.
- Зауважимо, що місцеві жителі інформували, що чули звуки вибухів у Золочівському районі. Відповідно до непідтверджених даних, вибух буцімто стався у десь поблизу центру Золочева.
- Згодом Максим Козицький повідомив, що над Золочевом сили ППО збили ворожу ракету. Унаслідок падіння російської ракети зазнав пошкоджень об'єкт цивільної інфраструктури. Він додав, що інформація про потерпілих уточнюється.
Хмельниччина
- Місцеві жителі повідомляли про два вибухи у Хмельницькій області в районі селища Теофіполь. Мешканці області писали у соцмережах, що буцімто був проліт літака, а потім два вибухи. Можливо, літак збив російські ракети, однак точної інформації немає.
- О 13:52 глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій написав у соцмережах, що сили ППО збили ворожу ракету під час повітряної тривоги.
- Уламки ракети впали в полі. Наразі здійснюється пошук місця падіння уламків. За попередньо інформацією, жертв та руйнувань – немає.