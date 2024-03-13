Повторная атака дронов на Белгородскую область: повреждены линии газоснабжения и электропередач

Белгородскую область в ночь на 13 марта несколько раз атаковали неизвестные дроны. Оккупанты традиционно заявляют об успешной работе ПВО. Правда, без попаданий не обошлось.

Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в частности Губкинский городской округ атаковали якобы три беспилотника самолетного типа. В результате их падения произошла детонация, сообщает 24 Канал.

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Какие последствия удара дронами по Белгородской области

Первый беспилотник упал в частном секторе в селе Богословка. В результате есть повреждения линии газоснабжения. Что касается второго, то он якобы упал за пределами вышеуказанного села. Сейчас там ищут его обломки.

Третий беспилотник вроде бы врезался в дерево в Губкине в частном секторе. Но, несмотря на это, различные повреждения получили два домовладения. Там выбиты окна и посечены фасады.

Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток,

– отметил Гладков.

Кроме того, в районе села Круглое якобы сбили один БПЛА. В результате повреждены линии электропередачи. Временно без света оставались жители сел Круглое и Заломное. Оперативные и аварийные службы приступили к ликвидации последствий.

Добавим, что ранее губернатор Белгородщины заявляла о якобы сбитии двух дронов у районов села Серебрянка. Правда, там в одном из дворов загорелся сарай. По заверению российских властей, традиционно никто не пострадал.

Ночь на 13 марта была довольно горячей в России

Также о работе ПВО сообщали губернаторы Воронежской, Курской и Брянской областей. Кроме того, губернатор Липецкой области предупреждал об угрозе удара дронами.

О существенных разрушениях и не сообщают. Только оккупанты хвастаются работой ПВО и заявляют, что никто не пострадал.