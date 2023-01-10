Россия уже перебрасывает на Восток Украины военных, проходивших обучение в Беларуси

Россия и Белорусь постоянно проводят совместные учения между военными подразделениями. А часть оккупантов уже даже перебросили из Беларуси на Восток Украины.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает 24 Канал. В то же время ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой.

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По словам Демченко, оккупантов, проходивших обучение в Беларуси, понемногу перебрасывают на Восток нашей страны. А именно на те направления, где ведутся активные боевые действия.

Вместе с этим наращивается так называемая региональная группировка войск "Союзного государства". Это продолжение нагнетания ситуации, чтобы Украина держала необходимое количество сил и средств, чтобы отбить возможное повторное нападение.

– заметил Андрей Демченко.

Спикер ГПСУ отметил, что по состоянию на вечер 10 января ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой. Все силы ГПСУ и разведки следят за действиями врага.

"Рядом нашей границы мы не отмечаем, чтобы происходило какое-то перемещение техники или личного состава. Но, конечно, нагнетание продолжается", – подытожил он.

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