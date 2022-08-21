Наши военные всегда готовы встречать врага. Пограничники показали, как укрепляют оборону на Севере.

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Ситуация напряженная и без изменений

Позиции бойцов в Черниговской области посетил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

По его словам, обстановка остается напряженной. Ведь россияне продолжают обстреливать область и это чревато как защитникам, так и гражданским. Но пограничники наращивают оборону, чтобы не допустить проход врага, если он постарается наступать повторно.

Подразделения пограничников ясно понимают направления, где враг может попытаться повторно вторгнуться в Украину. Эти пути максимально обустраиваются инженерными заграждениями. Уже укрепили и продолжают наращивать систему обороны, строят позиции, места для укрытия и постоянно отслеживают ситуацию на подступах к украинской границе.

– сказал Дейнеко.

Бойцы укрепляют участок на границе с россией и белоруссией. Последняя поддерживает действия врага, оттуда в феврале также происходило вторжение колонн российской техники. Пока что изменений в действиях агрессора не происходит.

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Враг нас испытывает, но мы должны быть стойкими

Глава ведомства подробно обсудил с руководителями на местах и личным составом важные вопросы. Речь идет о повышении оборонных возможностей, обеспечении подразделений и необходимых потребностей.

Дейнеко заверил, что как бы оккупанты ни пытались сломать наш дух, мы должны быть максимально готовыми и сосредоточенными.

Оборона Севера / Фото ГНСУ

"Враг испытывает нас, но уже почувствовал нашу стойкость. Здесь начинается наше государство и мы должны его защитить. Агрессор коварен, поэтому мы должны делать все, что приближает нас к победе", – подчеркнул Сергей Дейнеко.

Он также поблагодарил пограничников за службу.

Вероятное наступление из беларуси

У границы с Украиной белорусские войска проводят подозрительные маневры, называя их учениями. Украина же опасается, что их армия пересечет границу и вступит в войну на стороне россии. Тогда есть угроза, что откроется еще один фронт. За ситуацией следят наши ВСУ. В Генштабе сообщали, что зафиксировали продолжение перекидываний сил ПВО в страну-прихвостня россии.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказывал, что беларусь могла продолжить учебу, потому что путин продолжает пытаться втянуть лукашенко в войну в Украине. Однако самопровозглашенный президент беларуси пока к этому не готов.

Также военный эксперт Денис Попович высказывал мнение, что не стоит бояться наступления с территории республики беларусь. Есть ведь факты того, что белорусы отгружают боеприпасы к россиянам, а этого не может быть, если страна готовится к вторжению.

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