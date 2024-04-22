Повторное наступление на Киев: Буданов ответил, есть ли такая угроза

В своем недавнем интервью глава ГУР Кирилл Буданов ответил на вопрос о том, есть ли вероятность повторного наступления россиян на Киев. В частности, он осудил такие высказывания и назвал их "безосновательными".

Напомним, что Буданов ранее заявил о том, что россияне готовятся к наступлению в июне. Он также отметил, что после своего наступления российские войска сосредоточатся на том, чтобы удержать захваченные территории до выборов президента США.

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По состоянию на сейчас – угрозы нет

Буданов заявил, что пока отсутствует угроза повторного наступления на Киев и назвал разговоры об этом "безосновательными". Он также отметил, что по состоянию на сейчас ситуация абсолютно не изменилась и такая угроза отсутствует.

В разговоре с журналистами, глава ГУР подтвердил информацию о том, что о возможной высадке российского десанта в Гостомеле, было известно заранее.

Есть истории, которые невозможно уже вычеркнуть. Кажется, в октябре мы же первые публично сказали, что ситуация угрожающая, планируется так, так и так,

– заявил Буданов.

Однако на вопрос о тогдашней реакции президента на эту информацию, глава ГУР отказался комментировать.

"Я не буду сейчас разговаривать на этот счет", – сказал он.

Зеленский о подготовке к наступлению России

По данным украинской разведки, в начале лета вражеские силы готовятся к масштабному наступлению. Предварительно они намерены захватить стратегически важный город на Востоке – Часов Яр.

Зеленский выразил необходимость в доукомплектовании вооружением и ротации бригад в армии. Он подчеркнул, что некоторые силы уже истощены и требуют замены на новые, однако для этого необходимо, чтобы новобранцы имели достаточно средств для того, чтобы мочь воевать.

Президент также напомнил о планах России захватить Часов Яр до 9 мая. Он отметил, что встретился с бойцами в этом регионе, которые выразили обеспокоенность из-за недостатка снарядов и средств борьбы с дронами-разведчиками.

"Я рассчитываю, что мы выстоим, что поступит оружие вовремя, и мы сможем отбить врага, а потом разбить планы России по полномасштабным контрнаступательным действиям в июне", – подчеркнул Зеленский.