Нужно ли повторно проходить ВВК ограниченно годному, который имеет инвалидность

В мае 2024 года в Украине был отменен статус "ограниченно годный", в результате чего мужчины с соответствующим статусом должны пройти медицинский осмотр. Однако возникает вопрос, нужно ли это делать мужчинам, которые имеют инвалидность.

Юрист Андрей Топчий рассказал о том, нужно ли повторно проходить медицинский осмотр мужчине, которого признали ограниченно годным и который имеет инвалидность, пишет 24 Канал.

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Что известно о повторном прохождении ВВК для ограниченно годных с инвалидностью

В мае 2024 года в Украине отменили статус "ограниченно годный". В течение 9 месяцев со дня вступления в силу этого закона лица, которые ранее попадали в этот статус, должны были повторно прийти военно-врачебную комиссию.

Вместе с тем, подчеркнул юрист, людей с инвалидностью не имеют права отправлять на военно-врачебную комиссию для прохождения медосмотра. Это прямо запрещено согласно действующим правилам.

Таким образом в этой ситуации возникло противоречие между несколькими нормативно-правовыми актами. Закон говорит, что необходимо провести повторный медицинский осмотр до 5 июня, а Постановление КМУ – что лиц с инвалидностью запрещено направлять на ВВК.

По моему мнению, п. 2 Заключительных и переходных положений Закона Украины от 21.03.2024 №3621-IX не создает прямо для Вас обязанности самостоятельно инициировать прохождение ВВК. Соответственно, Вам не нужно инициировать этот процесс, но если ТЦК пригласит Вас самостоятельно на прохождение ВВК, учитывая Вашу ситуацию и имеющуюся правовую коллизию, не вижу смысла обжаловать эти действия и лучше пройти комиссию,

– заключает юрист.

Напомним, что с 1 апреля 2025 года в Украине начали действовать новые правила прохождения ВВК. Среди них: