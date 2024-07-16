Попытка номер 2: Байден заявил о готовности еще раз провести дебаты с Трампом

45-й президент США Дональд Трамп предложил Джо Байдену провести повторные дебаты. Действующий лидер Соединенных Штатов заявил, что готов к этому.

Об этом глава США Джо Байден заявил в интервью NBC News.

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Будут ли еще одни дебаты с Трампом

Журналист Лестер Холт спросил у Байдена, согласился бы он на то, чтобы провести дебаты в течение следующих нескольких недель, на что президент США ответил, что собирается дискутировать с ним тогда, когда они договорились, а именно в сентябре.

Так, журналист поинтересовался у Байдена, если бы появилась возможность провести дебаты "между этим и тем временем, есть ли ощущение желания вернуться на коне".

Я на коне. Где вы были? Я принял участие в 22 крупных мероприятиях, встретился с тысячами людей, с огромными толпами. Много чего происходит. Я на коне. Я выхожу и демонстрирую американскому народу, что я владею всеми своими способностями, что мне не нужны заметки,

– сказал Байден.

Президент США указал, что ему не нужна телепрограмма и он может выйти и ответить на любой вопрос. "И я стоял там, когда – когда НАТО было в городе. Я стоял там в течение часа и отвечал на вопросы", – добавил он.