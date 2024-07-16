Про це очільник США Джо Байден заявив в інтерв'ю NBC News.

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Чи будуть ще одні дебати з Трампом

Журналіст Лестер Холт запитав у Байдена, чи погодився б він на те, щоб провести дебати протягом наступних кількох тижнів, на що президент США відповів, що збирається дискутувати з ним тоді, коли вони домовилися, а саме у вересні.

Так, журналіст поцікавився у Байдена, якби з'явилася нагода провести дебати "між цим і тим часом, чи є відчуття бажання повернутися на коні".

Я на коні. Де ви були? Я взяв участь у 22 великих заходах, зустрівся з тисячами людей, з величезними натовпами. Багато чого відбувається. Я на коні. Я виходжу та демонструю американському народу, що я володію всіма своїми здібностями, що мені не потрібні нотатки,

– сказав Байден.

Президент США вказав, що йому не потрібна телепрограма і він може вийти і відповісти на будь-яке питання. "І я стояв там, коли – коли НАТО було в місті. Я стояв там протягом години і відповідав на запитання", – додав він.