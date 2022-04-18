Повылетали окна в многоэтажках и школе, в Украине уже нет безопасных мест, – Садовый

Андрей Садовый и Максим Козицкий 18 апреля вышли на брифинг, связанный с ракетной атакой на Львов российских оккупантов. Мэр Львова подчеркнул, что в стране нет безопасных или опасных городов.

Глава города подчеркнул, что вылетели окна в восьми домах на лестничных клетках, а также в одной из школ Львова, передает 24 канал. Поэтому нужно прекратить делить города на безопасные и опасные. Сейчас в Украине каждый населенный пункт находится под угрозой.

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Сигналы воздушной тревоги нельзя игнорировать

Сегодня в Украине нет безопасных и опасных городов. Сегодня все находятся в равных условиях,

– подчеркнул Садовый.

Поэтому он в который раз попросил всех жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Как только они прозвучат, нужно отправляться в укрытия. Это может спасти жизнь.

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