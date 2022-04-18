Очільник міста підкреслив, що у восьми будинках повилітали вікна на сходовій клітці, а також в одній зі шкіл Львова, передає 24 канал. Тож необхідно припинити ділити міста на безпечні та небезпечні. Зараз в Україні кожен населений пункт під загрозою.

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Сигнали повітряної тривоги не можна ігнорувати

Сьогодні немає в Україні безпечних і небезпечних міст. Сьогодні всі перебувають у рівних умовах,

– наголосив Садовий.

Тому він вкотре попрохав усіх мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Щойно вони пролунають, необхідно відправлятися до укриття. Це може врятувати життя.

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