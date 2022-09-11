В октябре некоторым пенсионерам прибавят по 300 гривен: кто их получит

В октябре некоторым пенсионерам несколько повысят пенсии. Однако это повышение касается не всех пожилых людей.

В следующем месяце пенсионерам в возрасте от 70 лет повысят пенсии на 300 гривен. Правда, это повышение касается не всех украинцев, которым исполнилось 70 лет.

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Кто получит надбавку

Для того чтобы получить надбавку, пенсия должна быть меньше 10 340 гривен. Те, у кого пенсия выше указанной суммы, могут не рассчитывать на повышение.

В целом министерша по социальной политике Оксана Жолнович заявила, что 70-летние не должны получать менее 3 000 гривен. Если даже с доплатой эта сумма меньше, то ее будут "дотягивать" и округлять.

Возрастную доплату получат почти 1,7 миллиона украинцев

В октябре будет повышение пенсии из-за роста минимальной зарплаты с 6500 гривен до 6700 грн. Вырастет минимальный и максимальный показатели пенсии.

Минимальную пенсию по возрасту повысят неработающим и тем, кто:

достиг 65 лет и старше;

имеет необходимый страховой стаж (от 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно).

Следует отметить, что последующее повышение выплат состоится в конце года – в декабре.

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