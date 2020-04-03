Повышение инфляции, падение ВВП и средней заработной платы: правительство ухудшило прогнозы
Кабинет Министров 3 апреля в обновленном прогнозе повысил уровень инфляции в 2020 году до 11,6%. В то же время правительство ухудшило свои ожидания относительно других макроэкономических показателей.
Об этом свидетельствует постановление правительства №253, обнародованное на Правительственном портале.
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Прогнозы, опубликованные Кабмином
- правительство ожидает, что уровень безработицы составит 9,4%,
- среднемесячная заработная плата работников – 10,7 тысяч гривен (предыдущая цифра – 11 тысяч гривен),
- номинальная зарплата с учетом инфляции снизится на 4,5% по сравнению с прошлогодним показателем.
- ВВП упадет на 4,8% (предыдущая цифра 3,9%).
Обратите внимание! 30 марта стало известно, что Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз, предварительно ухудшив прогноз инфляции с 5,5% до 8,7%, среднегодового курса гривны – с 27 гривен за доллар до 29,5 гривны за доллар и прогноз по росту ВВП на 3,7% до падения на 3,9%.
Что такое инфляция? Повышение общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше. Покупательная способность денег снижается, а сами деньги обесцениваются.
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