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      Повышение инфляции, падение ВВП и средней заработной платы: правительство ухудшило прогнозы

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      Кабмин повысил прогноз инфляции / Кабмин

      Кабинет Министров 3 апреля в обновленном прогнозе повысил уровень инфляции в 2020 году до 11,6%. В то же время правительство ухудшило свои ожидания относительно других макроэкономических показателей.

      Об этом свидетельствует постановление правительства №253, обнародованное на Правительственном портале.

      Советуем ознакомиться Стоит ли ожидать резкого роста цен: ответ НБУ

      Прогнозы, опубликованные Кабмином

      • правительство ожидает, что уровень безработицы составит 9,4%,
      • среднемесячная заработная плата работников – 10,7 тысяч гривен (предыдущая цифра – 11 тысяч гривен),
      • номинальная зарплата с учетом инфляции снизится на 4,5% по сравнению с прошлогодним показателем.
      • ВВП упадет на 4,8% (предыдущая цифра 3,9%).

      Обратите внимание! 30 марта стало известно, что Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз, предварительно ухудшив прогноз инфляции с 5,5% до 8,7%, среднегодового курса гривны – с 27 гривен за доллар до 29,5 гривны за доллар и прогноз по росту ВВП на 3,7% до падения на 3,9%.

      Что такое инфляция? Повышение общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше. Покупательная способность денег снижается, а сами деньги обесцениваются.

      криза в Україні
      Экономические кризисы в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Зарплата Деньги Новости Украины Кабинет Министров Украины ВВП Инфляция
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