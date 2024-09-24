Повышенная опасность: в Черкасской области слышали взрыв

В ночь на 24 сентября в Черкасской области прогремел взрыв. Перед этим в ОВА предупреждали о повышенной опасности на фоне российской атаки "Шахедами".

Взрыв в регионе слышали за несколько минут до 4:00. Начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что работает ПВО.

Читайте также Россия повторно атаковала Запорожье: ударила по критической инфраструктуре и домам, есть жертва

Россияне снова запустили "Шахеды"

Перед этим в Воздушных силах предупреждали о ряде дронов в разных частях Украины. В частности – о БпЛА на юге Черкасщины, летевших на запад и восток, а также о БпЛА в центральной части Черкасщины – в направлении Черкасс с запада.

Взрывы – не только в Черкасской области

В течение ночи 24 сентября громко было в нескольких областях.

Около 1:20 взрывы слышали в Полтавской общине, в 3:40 – сильный взрыв прогремел в Харькове, там предварительно – без пострадавших.

Кроме того, в Киевской области работала противовоздушная оборона. Об этом в ОВА сообщали по меньшей мере дважды – в 1:45, а также в 3:49.

Важно! Помните, что фотографировать работу наших Сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение – категорично запрещено.