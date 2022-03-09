Поздно дергаться, надо работать: глава центробанка России пыталась уйти в отставку

Против напавшей на Украину России вводят все больше и больше санкций. Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев сообщил, что глава местного центробанка пыталась подать в отставку.

По словам Пономарева, глава российского центрального банка Эльвира Набиуллина подала два заявления на увольнение.

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Глава центробанка России хотела уйти в отставку

Набиуллина сообщила о своем желании уйти в отставку премьер-министру России Михаилу Мишустину в устной и письменной формах. Это она сделала на совещании у президента России по экономике.

На совещании Набиуллина и министр финансов России Антон Силуанов заявили, что центральный банк не готов к санкциям, поскольку их заранее не предупредили о так называемой "специальной операции" в Украине. Речь идет о вероломной войне, которую Россия начала в Украине, 24 февраля 2022 года.

Илья Пономарев сообщил, что запрос Набиуллиной не утвердили. Так сказать,

Кроме того, бывший депутат российской Госдумы добавил, что больше всего Эльвира Набиуллина, которая сейчас по сути не управляет центробанком, расстроилась из-за слов Мишустина. Премьер-министр России напомнил женщине, что сейчас ее никто не примет на работу в МВФ, ведь раньше Набиуллина была готова уволиться из банка и перейти в Международный валютный фонд.

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