Прихвостень ОПЗЖ обнародовал видео, в котором едва не "вылизал" руководителя Кремля. Кива также повторил пропагандистский тезис о "дружественном народе".

Читайте также: Кива обвинил Бойко в продаже партийных структур

Пророссийский нардеп пожелал Путину "здоровья, силы и Божьего благословения". На этом он не остановился и выдал маразматическое заявление о том, что президент РФ пишет "новую историю славянского мира и славянского единства".

Кива стоял как на параде

Во время так называемого поздравления Кива стоял как на параде, руки держал по швам и смотрел прямо. Всем своим видом прихвостень ОПЗЖ пытался показать, насколько хочет выслужиться перед руководителем Кремля.

Что известно о Киве Это народный депутат от партии ОПЗЖ, который неоднократно "светился" в прессе из-за своего поведения. Кива любит делать маразматические заявления и частенько становится героем различных мемов.

Скандалы с Кивой: что известно

В декабре 2019 года народный депутат от ОПЗЖ смотрел в стенах парламента пикантное видео.

В феврале 2021 он обиделся на пародию "Квартала", в которой его назвали "собакой Медведчука".

Через несколько дней его поймали с поличным – он рассматривал девушек в помещении Верховной Рады.

В апреле 2021 года Кива защитил кандидатскую диссертацию. 13 членов комиссии проголосовали единогласно "за". Однако журналисты заявляли о препятствовании их работе на этом событии. Впоследствии стало известно, что к своей кандидатской политик добавил справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации диссертации указал материалы научно-практических конференций, которых нет в официальных сборниках.

Еще один скандал связан с жомовой ямой. Нардеп задекларировал доход от сдачи ее в аренду в размере 1 миллиона 200 тысяч гривен. Однако журналисты выпустили расследование и показали, что на самом деле то, что якобы приносит 100 тысяч гривен дохода за месяц, является давно заброшенным.

Психопатическая личность: кто такой Илья Кива и что он себе позволяет – читайте в материале 24 канала.