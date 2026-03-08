Кашлял, запинался и перезаписывал дубли: Путин опозорился поздравлением с 8 марта

Российский лидер Владимир Путин записал поздравление с Международным женским днем, однако в сети оказалась версия ролика с неудачными дублями. В видео оставили кашель, запинки и разговоры между кадрами, что быстро стало предметом шуток в соцсетях.

Российский лидер Владимир Путин оказался в центре курьеза после публикации видеопоздравления с Международным женским днем. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

Как опозорился Путин?

В ролике, который сначала появился на сайте Кремля, не вырезали неудачные кадры. В видео оставили фрагменты с кашлем, запинками и разговорами между дублями во время записи обращения. В частности, Путин в кадре говорит: "Вы знаете, давайте я еще раз скажу, потому что запершило. Что-то закашлялся. Много говорил очень сильно". После чего продолжает кашлять и пытается продолжить запись.

Впоследствии на сайте Кремля появилась уже отредактированная версия поздравления без неудачных моментов. Впрочем, фрагмент с дублями уже стал вирусным в сети. Некоторые пользователи предполагают, что видео могли опубликовать намеренно – якобы для того, чтобы показать, что официальные обращения Путина не создают с помощью искусственного интеллекта.

В комментариях под видео появилось много реакций – от критики и иронии до одобрительных отзывов от сторонников российского лидера. В частности, пользователи пишут: "Это, чтобы мы не подумали, что говорит ИИ", "В этих кабинетах случайностей не бывает" или шутят, что "оператор просто не берет трубку".

Что известно о других курьезных моментах, когда Путин оконфузился?