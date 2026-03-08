Кашлял, запинался и перезаписывал дубли: Путин опозорился поздравлением с 8 марта
- В сети появилось видео с неудачными дублями поздравления Владимира Путина с 8 марта, что стало предметом шуток в соцсетях.
- Видео с кашлем и запинками быстро стало вирусным, а позже на сайте Кремля появилась отредактированная версия без этих моментов.
Российский лидер Владимир Путин записал поздравление с Международным женским днем, однако в сети оказалась версия ролика с неудачными дублями. В видео оставили кашель, запинки и разговоры между кадрами, что быстро стало предметом шуток в соцсетях.
Российский лидер Владимир Путин оказался в центре курьеза после публикации видеопоздравления с Международным женским днем. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.
Как опозорился Путин?
В ролике, который сначала появился на сайте Кремля, не вырезали неудачные кадры. В видео оставили фрагменты с кашлем, запинками и разговорами между дублями во время записи обращения. В частности, Путин в кадре говорит: "Вы знаете, давайте я еще раз скажу, потому что запершило. Что-то закашлялся. Много говорил очень сильно". После чего продолжает кашлять и пытается продолжить запись.
Впоследствии на сайте Кремля появилась уже отредактированная версия поздравления без неудачных моментов. Впрочем, фрагмент с дублями уже стал вирусным в сети. Некоторые пользователи предполагают, что видео могли опубликовать намеренно – якобы для того, чтобы показать, что официальные обращения Путина не создают с помощью искусственного интеллекта.
В комментариях под видео появилось много реакций – от критики и иронии до одобрительных отзывов от сторонников российского лидера. В частности, пользователи пишут: "Это, чтобы мы не подумали, что говорит ИИ", "В этих кабинетах случайностей не бывает" или шутят, что "оператор просто не берет трубку".
Что известно о других курьезных моментах, когда Путин оконфузился?
В прошлом году, российский руководитель Путин в очередной раз опозорился своими заявлениями в интервью российским пропагандистам. Наговорил о захвате Украины за 1 – 2 месяца, "нелегитимность" президента Владимира Зеленского и постоянный "обман" России.
Еще одним курьезным моментом стала встреча российского диктатора и китайского лидера. Путин во время встречи с Си Цзиньпином не смог правильно произнести его имя. Теперь глава Китая – "Сизипинь".
Кремль не упустил возможности опозориться в важный для них День победы. В 2025 году на сайте "Безсмертный полк онлайн" появились портреты новых "ветеранов", среди которых лица, похожи на Дональда Трампа, Кирилла Буданова и Александра Сырского. Эти "ветераны" были на сайте пол дня, пока их не удалили.