20 ноября Владимир Путин не поздравил лично патриарха Кирилла с 80-летием в Москве. Опубликованные Кремлем кадры оказались заранее снятыми, когда самолет диктатора еще летел из Таджикистана.

По информации редактора отдела расследований российской службы BBC Андрея Сошникова, видеозапись поздравления была смонтирована как минимум за три дня до официального юбилея церковника.

Что не так с этим поздравлением?

На опубликованных кадрах диктатор подарил патриарху белые розы и икону, выдав событие за личную вечернюю встречу в Москве.

Путин продемонстрировал главе Русской православной церкви подарок со словами: "Красиво, правда?" На что юбиляр ответил одобрительно: "Роскошно. Все соблюдено".

В тот же день пресс-секретарь Дмитрий Песков утверждал, что встреча состоится вечером после возвращения из Душанбе.

В то же время правительственная "Российская газета" опубликовала отчет о переговорах еще до того, как самолет диктатора завершил рейс из Таджикистана.

Метаданные фотографий выявили графическую обработку

Издание "Агентство" зафиксировало, что в момент публикации кремлевских кадров самолет Путина еще находился в воздухе. Расследователи провели технический анализ файлов, распространенных пресс-службой Патриархии, и обнаружили явные временные несоответствия.

Снимки якобы вечерней беседы обработали в графическом редакторе еще утром между 09:19 и 09:28 по московскому времени. Это произошло почти за десять часов до того, как пресс-служба объявила о факте поздравления.

Как Кремль фабрикует заранее подготовленные записи?

В России такие материалы называют "консервами", когда протокольные съемки делают заранее для имитации присутствия политика на событиях текущего дня. Благодаря этому пропаганда маскирует реальный график встреч и передвижений главы государства.

В 2025 году журналисты проекта "Система" выяснили, что участников съемок заставляют надевать ту же одежду на публичные мероприятия в день выхода записи, чтобы скрыть подмену.

Telegram-канал "Можем объяснить" также сообщал, что пресс-служба диктатора начала регулярно удалять метаданные из официальных фото и видео после неоднократных разоблачений.