Враг будет знать, что такое возмездие по-украински – Зеленский анонсировал мощные удары по России

В 33-й День Независимости Владимир Зеленский обратился к украинцам. Президент заверил, что враг почувствует ответ за свою жестокость

Украинский гарант заметил, что в каждую часть России рано или поздно прилетит украинское возмездие. Так отвечает независимость.

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Возмездие по-украински

Владимир Зеленский отметил, что Россия хотела уничтожить нас, но вместо этого мы празднуем День Независимости. А то, что враг нес на нашу землю, уже вернулось в его дом. Президент отметил, что теперь тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен думать, чтобы его страна не стала буферной федерацией.

Зеленский отметил, что так независимость отплачивает за наших мирных граждан, на которых летят КАБы и "Кинжалы", за поседевших родителей, за детей, что вынуждены учиться под землей. Это касается всех, кто предпочел бы не знать названия "Саваслейка", "Оленья", "Энгельс".

А потому и наш враг будет знать, что такое возмездие по-украински. Достойное, симметричное, дальнобойное. Будет знать, что в каждую точку России, которая является источником опасности для жизни нашего государства и наших людей, рано или поздно прилетит украинский ответ,

– указал президент.

По слова гаранта, крепкая граница должна быть между нами и врагом, а между украинцами не будет никаких стен. Зеленский отмечает, что Украина и Независимость – в каждом из нас. Каждый год доказывает, что украинцы объединены, способны побеждать.

"Мы выстояли, сдержали и дали отпор врагу, а теперь делаем это на его болотах", – говорит президент.