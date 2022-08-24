Зеленский эмоционально поздравил украинцев с Днем Независимости: щемящее видео

Украина 24 августа отмечает 31-ю годовщину со Дня провозглашения Независимости. В связи с этим президент Владимир Зеленский обратился к обществу.

Свое обращение президент начал словами "свободный народ независимой Украины", сообщает 24 канал. Зеленский отметил, что этим все сказано.

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В этих четырех словах сегодня – на 182 день полномасштабной войны – так много смыслов, символов, подвигов и потерь, радости и боли, а главное – правды. Эта правда – о настоящем украинцев, с ней невозможно спорить.

Мы – свободный народ независимой Украины. После 6 месяцев, как нас пытаются уничтожить, мы – свободный народ независимой Украины. И это правда о нашем будущем. Свободный народ независимой Украины,

– заявил президент.

Украинцы изменили историю, изменили мир, изменились сами

Зеленский вспомнил, как полгода назад Россия объявила войну – 24 февраля вся Украина услышала взрывы и выстрелы. Тогда украинцам говорили "у вас нет шансов". Но 24 августа украинцы говорят: "с Днем Независимости, Украина".

Президент отметил, что за эти 6 месяцев украинцы изменили историю и мир, а также изменились сами.

В День Независимости украинцы уже точно знают, кто им брат и друг, а кто даже не случайный знакомый.

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На этой неделе спецслужбы предупредили украинцев о повышенной угрозе российских провокаций и ракетных обстрелов. Американские СМИ со ссылкой на разведку заявили, что россия хочет ударить по государственным объектам Украины. В то же время, украинские СМИ писали, что работников Правительственного квартала призвали выполнять свою работу из дома на протяжении 22 – 26 августа.

Кроме того, в Киеве, Одессе, Луцке, а также в Буковине и Днепропетровской области запретили проводить массовые мероприятия, а в Харькове продлили продолжительность комендантского часа. В то же время во Львове будут усиленно работать правоохранители.

Всех украинцев призывали немедленно реагировать на воздушную тревогу и прятаться в укрытии.



Советы правоохранителей ко Дню Независимости / Инфографика 24 канала