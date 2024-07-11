Для очаровательных именинниц: лучшие поздравления в прозе, стихах и картинках с Днем ангела Ольги
11 июля украинцы празднуют День ангела Ольги. Поэтому искренне поздравляем всех обладательниц этого прекрасного имени с праздником. Пусть самые заветные мечты сбываются, а планы поскорее воплощаются в реальность. Будьте счастливыми, здоровыми и любимыми.
По случаю именин 24 Канал подготовил подборку поздравлений в прозе, стихах и картинках. Не забудьте сегодня отправить хорошие пожелания своим родным, друзьям, коллегам и знакомым, чтобы порадовать их в такой день.
Актуально С Днем ангела Ольги: искренние картинки-поздравления для родных
День ангела Ольги: поздравления в стихах
З іменинами вітаю!
Щастя, радості бажаю!
Будь весела наче пташка,
Працьовита, як мурашка,
Наче бджілка вмій крутитись,
Як метелик не журитись!
Будь прониклива, як мишка,
А живуча наче кішка,
Будь, як лялька симпатична,
Як ворона довговічна,
Як та пава будь убрана,
Як лебідка будь кохана!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
***
В День ангела для тебе, Олю,
Хай щиро усміхнеться світ навколо,
І по безкрайньому життєвім полі,
Розстелить квітами стежину доля!
Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,
А все найкраще ще попереду чекає,
Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,
І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!
***
Нехай в День ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії!
***
Найкращій дівчині на світі
Мої привітання,
Нехай здійсняться сьогодні
Всі твої бажання,
Всі найбільші сподівання,
Потаємні мрії,
Хай втіляться у життя
Всі твої надії!
День ангела Ольги: поздравления в прозе
Дорогая Ольга, я тебя поздравляю и хочу пожелать всегда быть свободной и гордой птичкой, лететь навстречу своим мечтам и желаниям, в любом деле проявлять талант и высокий интеллект, с уверенностью и легкостью добиваться всех целей, полностью отдаваться добрым и светлым чувствам, хранить в сердце любовь, а в душе – счастье.
***
В этот прекрасный день, Олечка, хочу пожелать море позитива, ярких красок и радужного настроения! Пусть счастье переполняет твое доброе сердце. Улыбайся как можно чаще, словно солнечный лучик. Желаю тебе крепкого здоровья, всех земных благ и вечного цветения души и тела. Будь прекрасна во всем, любима всей душой и счастлива каждую минуту. Пусть осуществляются самые заветные мечты, делая тебя более радостной и довольной!
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С Днем ангела, любимая Ольга! Пусть сегодня тебе сыплются небесные подарки и благословения. Пусть ангелы оберегают и наполняют жизнь светом и миром. Пусть улыбка не исчезает с твоего лица, а счастье переполняет сердце. Желаю, чтобы каждый день был ярким и насыщенным, а судьба радовала добром и успехами!
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Дорогая моя подруга. У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хоть никто его никогда в жизни не видел, но все равно я уверен, что он всегда находится где-то возле нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу как можно больше солнечных мгновений, радости в жизни и любви к ближнему своему.
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Поздравляю с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания сбываются, а вера в лучшее сопровождает по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом и уберегает от плохого.