Самые красивые поздравления в прозе и стихах с Днем матери: нежные и теплые слова

Уже завтра в разных странах мира будет отмечаться День матери. Традиционно праздник приходится на второе воскресенье мая. За годы он уже успел полюбиться людям.

12 мая все нежные, теплые и трогательные поздравления будут звучать для матерей. По случаю такого волшебного праздника LifeStyle 24 публикует стихи, прозу и картинки.

Сохраняйте От сыновей и дочерей: волшебные поздравления в картинках с Днем матери

День матери 2024: поздравления в стихах

В День матері бажаю

Краси, насолоди

І вічної вроди!

Від Бога – здоров'я,

Сил – від природи!

Тепла і натхнення,

Любові й сміху,

Від рідних і друзів –

Безмежної втіхи!

***

Рідненька, найкраща, єдина!

Щоб ти не схилилась ніколи в журбі.

І сонце, і зорі, і даль журавлину

Від щирого серця даруємо тобі.

І в осінь, і взимку, весною і влітку,

Щоб щастя й здоров’я у тебе було,

Уклін тобі, наша люба лебідко,

За ласку твою і за твоє тепло!

С Днем матери / Фото "Твой мир"

***

Лагідна, рідненька, добра і проста,

Наша дорогенька, наша золота,

Натруджені руки, мудрі слова,

Вам, мамо, ніколи спокою нема.

Тож дозвольте в день такий святковий

Побажати щастя, радості в житті,

Щоб не знали, мамо, горя ви ніколи

І до 100 років ви для нас жили!

***

Де взяти слів, щоб вдячність передати

За все добро, за ласку, за любов,

За світ оцей, що нам подарували,

І за тепло, що даруєте знов.

Нехай вас пам'ятають внуки й діти,

Нехай в саду співають солов'ї,

Бажаєм вам за сто в здоров'ї жити,

Добра і щастя в вашому житті!

***

Таких, як ти, немає більше у світі,

Ти лиш одна, мамусечко, така,

Завжди весела, щира і привітна,

Красива, модна, молода й струнка.

Так залишайся, мила, ось такою,

Нехай роки кудись собі біжать,

Ти не залеж від них, будь молодою,

Вмій кожен день з усмішкою стрічать!

С Днем матери / Фото СТБ

День матери 2024: поздравления в прозе

Низко кланяемся вам, мама, за терпение, выдержку, удивительную мудрость и мужество, с которыми вы, преодолевая нынешние трудности, сохраняете веру в завтрашний лучший день для своих родных и близких, для нашей страны. Поэтому желаем здоровья, тепла и благополучия. Пусть под лучами майского солнца растают все ваши проблемы! С Днем матери!

***

Сегодня я хочу поздравить тебя, мамочка, и пожелать, чтобы тебя всегда окружали заботой близкие люди, чтобы каждый день начинался с улыбки, здоровье с годами не подводило и чтобы ты была по-настоящему счастлива!

***

Дорогая мама, пусть твои дни будут полны женским счастьем, детским смехом и только счастливыми мгновениями. Поздравляю тебя с Днем матери!

С Днем матери / Фото "Люкс ФМ"

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Моя родная, дорогая и нежная мамочка, я поздравляю тебя с Днем матери и желаю всего наилучшего. Спасибо за понимание, за заботу, за все бессонные ночи из-за меня. Люблю тебя всем сердцем и всегда буду поддерживать!

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Дорогая мамочка, с днем рождения! Твои любовь и забота – наша самая большая сокровищница. Ты – солнце, которое светит всем вокруг. Желаем безграничной радости, вечного счастья и неугасимого огня в сердце. Целуем и обнимаем!