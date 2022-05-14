Поздравляем в новой реальности, господин Путин, – Подоляк о расширении НАТО

Россия уже окончательно надоела миру. Поэтому постоянные угрозы, что звучат от государства-агрессора, уже никого не интересуют.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя разговор Путина с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

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Новая реальность для Путина

Подоляк оценил разговор так: границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга. Он назвал это переводом с дипломатического языка на простой.

Добро пожаловать в новую реальность, господин Путин,

– подчеркнул политик.

Разговор президента Финляндии с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинисте 14 мая позвонил Путину и сообщил, что вскоре страна подаст заявку на вступление в НАТО. Он отметил, что ситуация с национальной безопасностью Финляндии коренным образом изменилась после российского нападения на Украину. У Ниинисте отметили, что разговор был открытым и прямолинейным, хотя старались избежать напряжения.

В Кремле говорят, что отказ от нейтралитета Финляндии был бы ошибочным и, несмотря на свои же угрозы, убеждают, что никаких угроз безопасности страны не существует.

Расширение НАТО

Еще перед полномасштабным вторжением в Украину россияне требовали от НАТО свои так называемые "гарантии безопасности". Речь шла о "нерасширении на Восток", то есть требовали, чтобы Украину не принимали в Альянс. В НАТО подчеркнули, что никто не может ставить под сомнение политику открытых дверей Альянса.

В конце концов агрессивные шаги России привели к обратному эффекту. Теперь и Финляндия со Швецией намерены подать заявку на вступление в НАТО. Ранее страны держали нейтралитет. Однако, после того как Россия начала полномасштабную войну против Украины, они изменили свою позицию.

Россия же сразу взбунтовалась против такого решения. Москва официально пригрозила финнам и шведам. В то же время президент Владимир Зеленский сказал Ниинисте о поддержке стремлений вступления в НАТО. В Альянсе тоже дали странам положительные сигналы.

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