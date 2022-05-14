Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи розмову Путіна з президентом Фінляндії Саулі Нійністе.

До теми Президент Фінляндії зідзвонився з Путіним і заявив про плани вступу до НАТО

Нова реальність для Путіна

Подоляк оцінив розмову так: кордони НАТО дійдуть аж до передмістя Санкт-Петербурга. Він назвав це перекладом з дипломатичної мови на просту.

Ласкаво просимо до нової реальності, пане Путін,

– наголосив політик.

Розмова президента Фінляндії з Путіним

Президент Фінляндії Саулі Нійністе 14 травня подзвонив Путіну та повідомив, що невдовзі країна подасть заявку на вступ до НАТО. Він зазначив, що ситуація із національною безпекою Фінляндії докорінно змінилася після російського нападу на Україну. У Нійністе зазначили, що розмова була відкрита і прямолінійна, хоч старались уникнути напруження.

Натомість у Кремлі говорять, мовляв, відмова від нейтралітету Фінляндії була б помилковою та, попри свої ж погрози, переконують, що жодних загроз безпеці країни не існує.

Розширення НАТО

Ще перед повномасштабним вторгненням в Україну, росіяни вимагали від НАТО свої так звані "гарантії безпеки". Мовилось про "нерозширення на Схід", тобто вимагали, аби Україну не приймали до Альянсу. У НАТО ж наголосили, що ніхто не може ставити під сумнів політику відчинених дверей Альянсу.

Зрештою, агресивні кроки Росії призвели до зворотнього ефекту. Тепер і Фінляндія з Швецією мають намір подати заявку на вступ до НАТО. Раніше країни тримали нейтралітет. Однак після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України, вони змінили свою позицію.

Росія ж одразу збунтувалась проти такого рішення. Москва офіційно пригрозила фінам та шведам. Натомість президент Володимир Зеленський сказав Нійністе про підтримку прагнень вступу до НАТО. В Альянсі теж дали країнам позитивні сигнали.

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