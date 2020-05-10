Как "поздравляли" украинцев на Донбассе пророссийские боевики: сводка ООС за 9 мая
9 мая на Донбассе в зоне проведения ООС противник 7 раз обстрелял позиции украинцев, применяя среди прочего и запрещенное минскими договоренностями вооружение. К счастью, ни один из бойцов ВСУ не пострадал.
О ситуации на фронте состоянию на 9 мая рассказали в пресс-службе Объединенных сил в фейсбуке.
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Как "поздравили" украинцев на Донбассе пророссийские боевики
- Вблизи Красногоровки и Опытного пророссийские боевики атаковали позиции ВСУ из гранатометов различных систем.
- В районе Широкино – еще и из стрелкового оружия.
- У Хутора Вильного украинцев обстреляли из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, а также со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Из 120-миллиметровых минометов стреляли рядом с Крымским.
- По защитниках Новотошковского оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра.
- В районе Орехово российско-оккупационные войска выпустили по подразделениям ООС противотанковую управляемую ракету.
"Украинские воины с ответом не замедлили и на такие преступные действия противника открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. После этого оккупанты прекратили свою активность", – подытожили в штабе ООС.
За прошедшие сутки, 8 мая, враги обстреливали украинцев также 7 раз, и, к сожалению, нанесли урон – ранения получили четверо украинских военнослужащих.
Оккупированные территории Донбасса: карта / Инфографика 24 канала