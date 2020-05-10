Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Как "поздравляли" украинцев на Донбассе пророссийские боевики: сводка ООС за 9 мая

- Читати новину українською
Война на Донбассе: последние новости
Война на Донбассе: последние новости / НПУ

9 мая на Донбассе в зоне проведения ООС противник 7 раз обстрелял позиции украинцев, применяя среди прочего и запрещенное минскими договоренностями вооружение. К счастью, ни один из бойцов ВСУ не пострадал.

О ситуации на фронте состоянию на 9 мая рассказали в пресс-службе Объединенных сил в фейсбуке.

Обратите внимание Оккупанты бурно отпраздновали 9 мая в Крыму и Донбассе: красноречивые фото, видео

Как "поздравили" украинцев на Донбассе пророссийские боевики 

  • Вблизи Красногоровки и Опытного пророссийские боевики атаковали позиции ВСУ из гранатометов различных систем.
  • В районе Широкино – еще и из стрелкового оружия.
  • У Хутора Вильного украинцев обстреляли из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, а также со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Из 120-миллиметровых минометов стреляли рядом с Крымским.
  • По защитниках Новотошковского оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра.
  • В районе Орехово российско-оккупационные войска выпустили по подразделениям ООС противотанковую управляемую ракету.

"Украинские воины с ответом не замедлили и на такие преступные действия противника открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. После этого оккупанты прекратили свою активность", – подытожили в штабе ООС.

За прошедшие сутки, 8 мая, враги обстреливали украинцев также 7 раз, и, к сожалению, нанесли урон – ранения получили четверо украинских военнослужащих. 

9 мая
Оккупированные территории Донбасса: карта / Инфографика 24 канала

Автор: Олесь Друкач
Теги: Оккупированные территории Пророссийские боевики Украина – Россия Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Созданный (не) Богом
9 мая , 22:58 Созданный (не) Богом
Как Тимошенко стала долларовой миллионершой: версии происхождения впечатляющей компенсации
9 мая , 17:30 Как Тимошенко стала долларовой миллионершой: версии происхождения впечатляющей компенсации
Сергій Лещенко
9 мая в Украине: что пишут политики и чьи слова возмутили сеть
9 мая , 15:52 9 мая в Украине: что пишут политики и чьи слова возмутили сеть
Олег Терещенко