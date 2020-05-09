Примирением и не пахнет: оккупанты вновь обстреляли Пески и ранили бойца ВСУ
Вечером Дня памяти и примирения – 8 мая – пророссийские боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских защитников вблизи Песков. Один из бойцов ВСУ получил ранение и доставлен в больницу.
Позиции Вооруженных сил Украины у Песков обстреляли из автоматических станковых гранатометов. Об этом рассказали в пресс-службе штаба ООС в фейсбуке.
Обратите внимание Число жертв среди гражданских во время войны в Донбассе растет, – миссия ООН
Потери врага уточняют, среди украинцев же есть один пострадавший боец - он получил осколочное ранение и находится в больнице под наблюдением медиков. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Подразделения Объединенных сил дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ
Враг атаковал украинский у Песков: расположение на карте
Известно, что в этот же день, 8 мая, оккупанты накрыли огнем позиции ВСУ, используя минометы, гранатометы и беспилотник. Врагам удалось ранить трех украинских бойцов.
Днем ранее, 7 мая, в Минобороны Украины сообщили, что украинские защитники уничтожили 7 и ранили 5 российских оккупантов.
Война на Донбассе: оккупированные территории / Инфографика 24 канала