Примирением и не пахнет: оккупанты вновь обстреляли Пески и ранили бойца ВСУ

Вечером Дня памяти и примирения – 8 мая – пророссийские боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских защитников вблизи Песков. Один из бойцов ВСУ получил ранение и доставлен в больницу.

Позиции Вооруженных сил Украины у Песков обстреляли из автоматических станковых гранатометов. Об этом рассказали в пресс-службе штаба ООС в фейсбуке.

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Потери врага уточняют, среди украинцев же есть один пострадавший боец ​​- он получил осколочное ранение и находится в больнице под наблюдением медиков. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

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Известно, что в этот же день, 8 мая, оккупанты накрыли огнем позиции ВСУ, используя минометы, гранатометы и беспилотник. Врагам удалось ранить трех украинских бойцов.

Днем ранее, 7 мая, в Минобороны Украины сообщили, что украинские защитники уничтожили 7 и ранили 5 российских оккупантов .