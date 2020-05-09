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Примиренням і не пахне: окупанти знову обстріляли Піски та поранили бійця ЗСУ

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На Донбасі вороги поранили ще одного українського військового
На Донбасі вороги поранили ще одного українського військового / slovoidilo.ua

Увечері Дня пам'яті та примирення – 8 травня – проросійські бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських захисників поблизу Пісків. Один із бійців ЗСУ зазнав поранення та доправлений до лікарні.

Позиції Збройних сил України біля Пісків обстріляли з автоматичних станкових гранатометів. Про це розповіли у пресслужбі штабу ООС у фейсбуці.

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Втрати ворога уточнюють, серед українців же є один постраждалий боєць – він зазнав осколкового поранення та перебуває у лікарні під наглядом медиків. Стан його здоров'я – задовільний.

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Цього ж дня, 8 травня, окупанти накрили вогнем позиції ЗСУ, використовуючи міномети, гранатомети та безпілотник. Ворогам вдалося поранити трьох українських бійців. 

Днем раніше. 7 травня, в Міноборони України повідомили, що українські захисники знищили 7 та поранили 5 російських окупантів.

Війна
Війна на Донбасі: окуповані території / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олесь Друкач
Теги: Проросійські бойовики Війна на Донбасі Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Новини Донецька Постраждалі Новини України
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