Примиренням і не пахне: окупанти знову обстріляли Піски та поранили бійця ЗСУ

Увечері Дня пам'яті та примирення – 8 травня – проросійські бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських захисників поблизу Пісків. Один із бійців ЗСУ зазнав поранення та доправлений до лікарні.

Позиції Збройних сил України біля Пісків обстріляли з автоматичних станкових гранатометів. Про це розповіли у пресслужбі штабу ООС у фейсбуці.

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Втрати ворога уточнюють, серед українців же є один постраждалий боєць – він зазнав осколкового поранення та перебуває у лікарні під наглядом медиків. Стан його здоров'я – задовільний.

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Цього ж дня, 8 травня, окупанти накрили вогнем позиції ЗСУ, використовуючи міномети, гранатомети та безпілотник. Ворогам вдалося поранити трьох українських бійців.

Днем раніше. 7 травня, в Міноборони України повідомили, що українські захисники знищили 7 та поранили 5 російських окупантів.



Війна на Донбасі: окуповані території / Інфографіка 24 каналу