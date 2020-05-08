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Троє українських військових поранено внаслідок обстрілу на Донбасі, – штаб ООС

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Українські військові
Українські військові / Штаб ООС

Російські окупаційні війська продовжують порушувати умови перемир'я та обстрілюють українських захисників.

Обстріли українських позицій неподалік населеного пункту Широкине російсько-окупаційні війська здійснили 8 травня, повідомили в штабі ООС.

Водночас Українські військові знищили 7 російських окупантів за добу

Ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру. Також використав автоматичні станкові гранатомети та безпілотний літальний апарат.  

Внаслідок обстрілів було поранено трьох українських захисників. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

У відповідь підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються.

карта окупованих територій донбасу
Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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