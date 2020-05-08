Троє українських військових поранено внаслідок обстрілу на Донбасі, – штаб ООС
Російські окупаційні війська продовжують порушувати умови перемир'я та обстрілюють українських захисників.
Обстріли українських позицій неподалік населеного пункту Широкине російсько-окупаційні війська здійснили 8 травня, повідомили в штабі ООС.
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Ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру. Також використав автоматичні станкові гранатомети та безпілотний літальний апарат.
Внаслідок обстрілів було поранено трьох українських захисників. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.
У відповідь підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються.