Як "вітали" українців на Донбасі проросійські бойовики: зведення ООС за 9 травня

9 травня на Донбасі в зоні проведення ООС противник 7 разів обстріляв позиції українців, застосовуючи серед іншого й заборонене мінськими домовленостями озброєння. На щастя, жоден з бійців ЗСУ не постраждав.

Про ситуацію на фронті станом на 9 травня розповіли у пресслужбі Об'єднаних сил у фейсбуці.

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Як "привітали" українців на Донбасі проросійські бойовики

Поблизу Красногорівки та Опитного проросійські бойовики атакували позиції ЗСУ з гранатометів різних систем.

В районі Широкиного – ще й зі стрілецької зброї.

Біля Хутора Вільного українців обстріляли з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Зі 120-міліметрових мінометів стріляли поруч з Кримським.

По захисниках Новотошківського окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 міліметри.

У районі Оріхового російсько-окупаційні війська випустили по підрозділах ООС протитанкову керовану ракету.

"Українські воїни з відповіддю не забарилися і на такі злочинні дії противника відкрили прицільний вогонь по опорних пунктах російських найманців. Після цього окупанти припинили свою активність", – підсумували у штабі ООС.

Минулої доби, 8 травня, вороги обстрілювали українців також 7 разів, та, на жаль, завдали школи – поранень зазнали четверо українських військовослужбовців.



Окуповані території Донбасу: карта / Інфографіка 24 каналу