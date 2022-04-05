"Поздравлять буду уже после победы": брат Ермака женился во время войны
5 апреля 2022 , 10:17Читати новину українською
Источник:Андрей Ермак в телеграме
В семье руководителя Офиса Президента Андрея Ермака произошло приятное событие. Его брат Денис женился.
Видео церемонии на фронте Ермак выложил в соцсети. Молодожены обмениваются кольцами, вокруг окопы.
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Через весь поток невыразимой боли и ужаса, прорвутся жизнь и любовь. Мой брат Денис с первого дня войны ушел в тероборону, а сегодня женился на чудесной леди, также из теробороны. На свадьбе меня не было – буду поздравлять уже после нашей победы,
– написал Ермак.
Он поздравил молодоженов и написал, что гордится.
Денис Ермак женился: смотрите видео