"Поздравлять буду уже после победы": брат Ермака женился во время войны

В семье руководителя Офиса Президента Андрея Ермака произошло приятное событие. Его брат Денис женился.

Видео церемонии на фронте Ермак выложил в соцсети. Молодожены обмениваются кольцами, вокруг окопы.

К теме В горсовете Львова устроили романтическую встречу военного из-под Мариуполя и его возлюбленной

Через весь поток невыразимой боли и ужаса, прорвутся жизнь и любовь. Мой брат Денис с первого дня войны ушел в тероборону, а сегодня женился на чудесной леди, также из теробороны. На свадьбе меня не было – буду поздравлять уже после нашей победы,

– написал Ермак.

Он поздравил молодоженов и написал, что гордится.

Денис Ермак женился: смотрите видео