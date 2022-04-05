Відео церемонії на фронті Єрмак виклав у соцмережі. Молодята обмінюються каблучками, навколо окопи.

До теми У міськраді Львова влаштували романтичну зустріч військового з-під Маріуполя та його коханої

Через весь потік невимовного болю та жаху, прорвуться життя і любов. Мій брат Денис з першого дня війни пішов в тероборону, а сьогодні одружився на чудовій леді, також з тероборони. На весіллі мене не було – вітатиму вже після нашої перемоги,

– написав Єрмак.

Він привітав молодят і написав, що пишається.

Денис Єрмак одружився: дивіться відео