Відео церемонії на фронті Єрмак виклав у соцмережі. Молодята обмінюються каблучками, навколо окопи.
До теми У міськраді Львова влаштували романтичну зустріч військового з-під Маріуполя та його коханої
Через весь потік невимовного болю та жаху, прорвуться життя і любов. Мій брат Денис з першого дня війни пішов в тероборону, а сьогодні одружився на чудовій леді, також з тероборони. На весіллі мене не було – вітатиму вже після нашої перемоги,
– написав Єрмак.
Він привітав молодят і написав, що пишається.
Денис Єрмак одружився: дивіться відео