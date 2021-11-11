Пожаловался на украинские беспилотники: Путин поговорил с Меркель

Президент России Владимир Путин 11 ноября поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Глава государства-агрессора пожаловался на украинские беспилотники и корабли НАТО.

Политики говорили о миграционном кризисе на границах Беларуси. Путин выступил за возобновление контактов с Беларусью по этой теме.

Кстати Путин "обеспокоен" кораблями НАТО в Черном море

Путин пожаловался на Украину

Президент России снова говорил якобы о деструктивной политике Киева. Утверждал, мол, это Украина "делает ставку на силовые методы". Также Путин пожаловался на беспилотники Украины.

Турецкие ударные беспилотники Bayraktar Украина впервые применила 26 октября 2021 года . Это произошло во время обстрела боевиками наших позиций возле Гранитного. Такой шаг был вынужденный.

Также политик поднял тему активности вооруженных сил США и других стран НАТО в Черном море. Он назвал эти маневры опасными и провокационными.

Путин "обеспокоен"

Кстати, в Кремле уже реагировали на присутствие самолетов и кораблей НАТО в Черном море. Президент России Владимир Путин говорил, что беспокоится.

В России утверждали, что 10 ноября к территории временного оккупированного Крыма подлетал разведывательный самолет воздушных сил Великобритании. Его перехватил российский истребитель Су-30.