Пожалуйста, сделайте больше, – Зеленский попросил украинцев экономить электроэнергию

Владимир Зеленский вечером 16 октября традиционно обратился к украинцам. Президент напомнил людям, как важно экономить электроэнергию.

Президент напомнил, что из-за российского террора пришлось ограничивать поставки электричества в ряде городов и районов Украины. Это – необходимость, чтобы система работала стабильно.

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В то же время Зеленский подчеркнул, что таких стабилизационных отключений можно избежать. Это произойдет, когда в Украине будут сознательно относиться к потреблению в пиковые часы. Президент добавил, что это не слишком существенно для быта каждого человека. В то же время – очень весомо в пределах всей энергосистемы Украины.

Президент рассказал, что 15 октября в Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20%. Зеленский заявил, что благодарен за это. В Киеве и области – на 7%. А в целом в пределах страны – на 10%.

Пожалуйста, сделайте больше, если у вас есть такая возможность. С 17:00 до 23:00 должны сократить наше потребление электричества. Это такой шаг, который вместе с другими обеспечит поражение для российских террористических планов,

– добавил украинский лидер.

Жителям Киевской области посоветовали выключать ненужные электроприборы

Алексей Кулеба – глава Киевской областной военной администрации – рассказал, что 15 октября жителям области удалось снизить потребление электроэнергии на 7%. Именно это позволило области провести вечер без вынужденных отключений электроэнергии. Людей призывали выключать ненужные электроприборы и быть сплоченными.

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