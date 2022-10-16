Об этом рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Заметим, что рекордсменом по экономии электроэнергии стала Черниговская область с результатом около 20%.

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Жителям Киевщины советуют выключать ненужные электроприборы

Кулеба рассказал, что 15 октября жителям Киевщины удалось снизить потребление электроэнергии на 7%.

Это позволило провести вечер без вынужденных отключений электроэнергии. Все благодаря нашей ответственности и сплоченности. Только вместе мы сможем выстоять перед врагом и преодолевать последствия войны!

– отметил председатель ОВА.

Он посоветовал жителям региона вечером выключать хотя бы один электроприбор и лишнее освещение.

"Держим еще один фронт! Потребляем энергию разумно!" – подытожил Кулеба.

Снижение мощностей электромагистралей

Несмотря на стабилизацию ситуации, пропускная способность магистральных энергетических сетей снижена из-за многочисленных разрушений. Энергетики работают над тем, чтобы решить эту проблему, однако им нужно время.

Чтобы избежать аварий, в течение определенного периода во время ремонтных работ будут снижать нагрузку на сети. Власти также советуют украинцам экономить электропотребление утром и вечером.