Про це розповів очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Зауважимо, що рекордсменом з економії електроенергії стала Чернігівська область з результатом майже 20%.

Цікаво Економить вся Україна: міста Дніпропетровщини відмовилися від вуличного освітлення

Жителям Київщини радять вимикати непотрібні електроприлади

Кулеба розповів, що 15 жовтня жителям Київщини вдалося зменшити споживання електроенергії на 7%.

Це дозволило провести вечір без вимушених відключень електроенергії. Все завдяки нашій відповідальності та згуртованості. Тільки разом ми зможемо вистояти перед ворогом та долати наслідки війни!

– зазначив голова ОВА.

Він порадив жителям регіону ввечері вимикати хоча б один електроприклад та зайве освітлення.

"Тримаймо ще один фронт! Споживаймо енергію розумно!" – підсумував Кулеба.

Зниження потужностей електромагістралей

Попри стабілізацію ситуації, наразі пропускна спроможність магістральних енергетичних мереж знижена через численні руйнування. Енергетики працюють над тим, щоб розв'язати цю проблему, однак їм потрібен час.

Щоб уникнути аварій, впродовж певного періоду під час ремонтних робіт знижуватимуть навантаження на мережі. Влада також радить українцям економити електроспоживання зранку та ввечері.