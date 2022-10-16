Про це в ефірі національного телемарафону розповіла радниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталія Бобаченко. За її словами, енергетики вже полагодили мережі після останнього обстрілу.

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На Дніпропетровщині відмовилися від вуличного освітлення

За словами Бобаченко, на жаль, є серйозні руйнації на об'єктах енергетичної інфраструктури. Однак енергетики намагаються все полагодити.

Ми дуже сподіваємося, що все вдасться. Зараз усі міста, усі громади перейшли в режим максимальної економії електрики. Нам вдалося по області знизити споживання електрики більш ніж на 10%, за що хочеться сказати дякую всім людям,

– додала радниця голови ОВА.

Вона додала, що в області міста та громади відмовилися від вуличного освітлення. Наприклад, у Дніпрі воно працює лише до 20:00 і вимикається. Вранці вуличне освітлення не вмикають.

"Також магазини, ресторани, кав'ярні не вмикають свої вивіски, не вмикають рекламне освітлення. Тобто всі поставилися з розумінням до ситуації й всі економлять там, де можуть зекономити", – підсумувала Бобаченко.

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Енергетики подякували українцям за економію електроенергії

У НЕК "Укренерго" зазначили, що Київ та весь центральний регіон України провели вечір 15 жовтня без примусових обмежень споживання електроенергії.

"Це прямий результат того, що у вечірні години українці свідомо обмежили користування електроприладами", – зауважили в "Укренерго".

Споживачі Києва та області зменшили споживання на 7%. Своєю чергою, найсвідомішими щодо зменшення споживання стали мешканці Чернігівської області. Їхній результат становить майже 20%.

"Ви допомогли енергетикам подолати наслідки чергового варварського обстрілу енергетичної інфраструктури, а також вберегли регіон від примусових відключень електроенергії. Ми щиро дякуємо споживачам за кожен не спожитий ввечері кіловат електроенергії та за кожну вимкнену лампочку або електроприлад", – додали енергетики.

Фахівці додали, що, коли українці свідомо обмежують споживання електроенергії, вони:

бережуть "поранену" обстрілами енергосистему від перенавантаження, що дає змогу експертам прискорити її відновлення;

допомагають країні зекономити вугілля, яке буде так потрібно тепловим електростанціям взимку для виробництва електроенергії;

заощаджують власні кошти, адже рахунок за електроенергію за підсумками місяця буде меншим.

"І головне – коли ви обмежуєте власне споживання, це дає змогу нашим диспетчерам не вводити графіки примусових відключень. Кожна виключена у вечірню годину пральна машина – це можливість для інших бути зі світлом", – зазначили в "Укренерго".

Енергетики зауважили, що всі українці роблять свій вклад у перемогу – допомагають волонтерам, донатять для героїчних ЗСУ.

"Відтепер до цього списку ви можете додати допомогу енергетикам. І це просто. Не треба сидіти в темряві. Вимкніть хоча б один електроприлад з розетки у вечірні години, вимкніть зайве освітлення у приміщеннях, розкажіть про ощадливе споживання своїм рідним, друзям та сусідам", – підсумували фахівці.

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