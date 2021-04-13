Пожар в жилом комплексе в центре Одессы: горел офис на 24 этаже – видео
В жилом комплексе "Апельсин" в центре Одессы 13 апреля вспыхнул пожар. Горел офис на 24 этаже. Людей смогли успешно эвакуировать и никто не пострадал.
Источник:ГСЧС Одесской области
Огонь охватил помещение в 25-этажном здании на улице Среднефонтанской в Приморском районе. Пожарных вызвали в 07:11, и менее чем за час они уже все погасили.
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Всего там работали 50 человек личного состава чрезвычайников. Они привлекли 13 единиц техники и работали по повышенному номеру вызова "Пожар 1-БИС".
Пожар в ЖК "Апельсин" в центре Одессы: фото ГСЧС Одесской области
Общая площадь загоревшегося помещения – 60 метров квадратных. Все полностью погасили в 8:07. Причину пожара пока не сообщают.
Момент возгорания в жилом комплексе: видео "7 телеканал"
Спасатели эвакуировали 55 человек, которых возводили по лестнице. В результате происшествия никто не пострадал.
Место, где случился пожар / Карта Google
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