В жилом комплексе "Апельсин" в центре Одессы 13 апреля вспыхнул пожар. Горел офис на 24 этаже. Людей смогли успешно эвакуировать и никто не пострадал.

Огонь охватил помещение в 25-этажном здании на улице Среднефонтанской в Приморском районе. Пожарных вызвали в 07:11, и менее чем за час они уже все погасили.

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Подробнее о пожаре

Всего там работали 50 человек личного состава чрезвычайников. Они привлекли 13 единиц техники и работали по повышенному номеру вызова "Пожар 1-БИС".

Пожар в ЖК "Апельсин" в центре Одессы: фото ГСЧС Одесской области

Общая площадь загоревшегося помещения – 60 метров квадратных. Все полностью погасили в 8:07. Причину пожара пока не сообщают.

Момент возгорания в жилом комплексе: видео "7 телеканал"

Спасатели эвакуировали 55 человек, которых возводили по лестнице. В результате происшествия никто не пострадал.

Место, где случился пожар / Карта Google

Обратите внимание! В Запорожье 4 апреля в одной из квартир многоэтажного дома вспыхнул пожар. В результате возгорания погибли 3 человека. Подробнее о происшествии читайте по ссылке.