Небоскреб напоминал факел: в Бразилии вспыхнула 25-этажка – жуткое видео пожара

Жуткий пожар вспыхнул в Бразилии поздно вечером 28 марта. Загорелась крыша 25-этажного здания, которое возводили в районе Торре, на западной стороне Ресифи, что в штате Пернамбуку.

Тогда пожарная служба Ресифи сообщила, что получила вызов и отправила на место происшествия команды, чтобы укротить пламя. Известно, что пожарным помог дождь, который начался. Уже по состоянию на утро 29 марта пожар удалось взять под контроль.

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Пожар вспыхнул на 25 этаже

Обратим внимание, что сооружение расположено на перекрестке улиц Руа Реал да Торре и Руа Падре Анчиета. Площадь строительства, согласно документам, составляет около 17 тысяч квадратных метров. А сам проект содержит 33 этажа и предусматривает, что здание должно достигать 90 метров в высоту.

На видео можно увидеть, что пожар вспыхнул на крыше и начал распространяться на нижние этажи.

О пожаре в сети X написала губернатор Ракель Лира.

Вместе с силами общественной безопасности я слежу за ситуацией с горящим зданием, строящимся в районе Торре в Ресифи. Пожарная бригада работает на месте происшествия и убеждается, что все люди, которые живут в этом районе, в безопасности,

– отметила она.

Городской голова Ресифи Жоао Кампос также отреагировал на пожар в соцсетях.

Жуткий пожар вспыхнул в 25-этажке: смотрите видео

Что могло стать причиной пожара

Как мы отметили, вспыхнул он в доме, который еще возводили. А причиной пожара могло стать короткое замыкание, сообщил секретарь социальной защиты штата Пернамбуку Алессандро Карвальо. По данным пожарной бригады, обошлось без жертв.

Сначала возникло опасение, что здание может рухнуть из-за пожара. Впрочем, секретарь отметил, что такая возможность исключена.

Согласно договоренности, достигнутой с инженером, ответственным за работы, нет никакого риска для конструкции здания,

– сказал Карвалью.

Известно, что на момент пожара в здании находился только охранник. Но он успел покинуть его, когда вспыхнуло пламя.

Также из своих домов эвакуировали жителей соседних домов. Это сделали, чтобы избежать возможного вреда от вдыхания дыма или риска распространения огня.