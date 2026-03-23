Ищут след России: завод дронов для Украины приоткрыл детали расследования пожара в Чехии
- В Чехии расследуют поджог завода компании LPP Holding, что производит дроны для Украины, и не исключают причастность России.
- Атака могла быть замаскирована как антиизраильская акция.
В Чехии расследуют поджог оборонного производства LPP Holding, которая производила дроны для Украины. Вероятно, правоохранители расследуют причастность России к пожару.
Об этом сообщает Reuters.
Кого подозревают в поджоге завода?
В чешском городе Пардубице 20 марта горел завод оборонной компании LPP. Там изготавливают, в частности, дроны для украинской армии. Издание передает, что компания и полиция рассматривают потенциальную причастность России к пожару.
В целом чешские правоохранители придерживаются версии умышленного нападения на производство. Однако комментировать предположение о России – отказались.
Версия о нападении появилась после того, как в медиа в Чехии попало электронное письмо с заявлением антиизраильской группы. Нападающие утверждали, что протестуют против изготовления оружия для Израиля.
Хотя антиизраильская группировка взяла на себя ответственность за нападение, мы вместе с полицией также изучаем другие возможные мотивы, включая потенциальную связь с Россией,
– говорится в сообщении холдинга.
В то же время в LPP отметили, что не сотрудничают с компанией Elbit Systems и, соответственно, не изготавливают вооружение для Израиля. В 2023 году такие планы у производителей были, однако их не реализовали.
Чешское издание Mlada Fronta Dnes со ссылкой на источники предполагало, что нападавшие замаскировали событие под антиизраильскую акцию, а на самом деле имели целью атаковать производство БпЛА для Украины.
Агентство напомнило, что Россия ранее неоднократно отрицала обвинения в причастности к гибридным атакам в ЕС. Россияне называют такие заявления безосновательными.
Что известно о пожаре: детали
20 марта антиизраильская группа якобы подожгла завод, расположенный примерно в 120 километрах от Праги. Обошлось без пострадавших.
Основатель компании Archer, производящей тепловизоры для Украины, подтвердил пожар на их производстве. Александр Яременко заверил, что несмотря на инцидент обязательства по договорам выполнят.
Чешские СМИ добавили, что расследование на месте пожара уже завершили.
В тот день премьер Чехии Андрей Бабиш созвал экстренное заседание Совета госбезопасности.