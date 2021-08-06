В Калифорнии бушует пожар Dixie: жителей эвакуируют на юг – видео
Источник:AP
Штат Калифорния в США охватила огромный пожар Dixie. Выгорело почти 300 тысяч гектаров. Жителям Гринвиля приказали эвакуироваться на юг, к Квинси.
Ветер разнес огонь из леса на город. Пожар уничтожил исторические деревянные здания Гринвиля. Речь о церкви, музее, гостинице, баре и городской заправке.
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"Огонь уничтожил весь центр города. Наши исторические здания, семейные дома, малый бизнес и школы полностью утеряны", – отметил начальник округа Плумас Кевин Госс.
Жителям приказали эвакуироваться
Как только пожары вспыхнули на севере и востоке города, местные власти приказали около 800 жителям эвакуироваться из Гринвиля. Правоохранители предупредили горожан об огромной опасности.
Пожар Dixie уничтожил исторические здания Гринвиля / Фото AP
Пожарные пытаются спасти остатки города / Фото AFP
Весь центр Гринвил считают потерянным / Фото AFP
Большинство людей перебралась на юг от Гринвиля, к Квинси. В то же время пожарные пытаются спасти остатки города и выводят тех, кто остались, из зданий. Пока не было сообщений о пострадавших.
Dixie охватила Гринвиль: смотрите видео
В пожаре сгорел центр Гринвиля: смотрите видео Associated Press
Огонь уничтожил исторические здания Гринвиля: смотрите видео Associated Press
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