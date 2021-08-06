В Калифорнии бушует пожар Dixie: жителей эвакуируют на юг – видео

Штат Калифорния в США охватила огромный пожар Dixie. Выгорело почти 300 тысяч гектаров. Жителям Гринвиля приказали эвакуироваться на юг, к Квинси.

Ветер разнес огонь из леса на город. Пожар уничтожил исторические деревянные здания Гринвиля. Речь о церкви, музее, гостинице, баре и городской заправке.

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"Огонь уничтожил весь центр города. Наши исторические здания, семейные дома, малый бизнес и школы полностью утеряны", – отметил начальник округа Плумас Кевин Госс.

Жителям приказали эвакуироваться

Как только пожары вспыхнули на севере и востоке города, местные власти приказали около 800 жителям эвакуироваться из Гринвиля. Правоохранители предупредили горожан об огромной опасности.



Пожар Dixie уничтожил исторические здания Гринвиля / Фото AP



Пожарные пытаются спасти остатки города / Фото AFP



Весь центр Гринвил считают потерянным / Фото AFP

Большинство людей перебралась на юг от Гринвиля, к Квинси. В то же время пожарные пытаются спасти остатки города и выводят тех, кто остались, из зданий. Пока не было сообщений о пострадавших.

Dixie охватила Гринвиль: смотрите видео

В пожаре сгорел центр Гринвиля: смотрите видео Associated Press

Огонь уничтожил исторические здания Гринвиля: смотрите видео Associated Press

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