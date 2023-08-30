О том, что животным в вольерах грозит смерть, рассказывают российские СМИ. Они подчеркивают, что к вольерам подползает пламя.
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Спасти животных не могут
Сотрудники "Сафари-Парка" жаловались на то, что пожары нужно предотвратить. В противном случае спасти животных не удастся. Местные жители говорят, что в округе уже слышно, как завивают животные, которых может поглотить огонь.
Масштабный пожар вспыхнул в Геленджике: смотрите видео
Следует понимать, что среди жителей "Сафари-Парка" – тигры и медведи. Во-первых, их не могут просто выпустить за пределы центра. Во-вторых, следует понимать ландшафт. Этот парк расположен на горной возвышенности. И оттуда вывезти животных просто невозможно, ведь все вокруг охвачено огнем.
Огонь приближается к "Сафари-Парку": смотрите видео
По состоянию на 22:20 29 августа в МЧС России писали, что площадь пожара в Геленджике возросла до 5 гектаров. Огонь активно распространяется дальше, ведь этому способствует сильный ветер, достигающий 30 метров в секунду.
Мало того, что огонь быстро распространяется. Еще и пожарные не могут выполнять свою работу, ведь до многих труднодоступных мест они просто не могут добраться.
Пожар угрожает животным в парке: смотрите видео
Известно, что над укрощением стихии работают спасатели, коммунальщики, лесники, добровольцы из ближайших городов. Так, утром планируют собирать добровольцев с ранцевыми или лесными огнетушителями, имеющими опыт тушения пожара. Также с утра противостоять стихии продолжит вертолет.
Тем временем в Пскове другой пожар
- Около полуночи в Пскове раздались взрывы в районе аэропорта "Кресты". Жители сетовали на то, что осуществляется атака дронами.
- Впоследствии на территории аэродрома разразился масштабный пожар, а также произошла детонация. Самое интересное, что этот аэродром военный и там базируются российские Ил-76, которые используют для транспортировки тех же "Шахедов".
- Вскоре россияне пожаловались на то, что пострадали аж 4 Ил-76 в результате атаки по аэродрому. Также телеграм-каналы сообщали, что остальные грузовые самолеты взлетели в небо, чтобы спастись от угрозы.