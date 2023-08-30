Про те, що тваринам у вольєрах загрожує смерть, розповідають російські ЗМІ. Вони підкреслюють, що до вольєрів підповзає полум'я.

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Врятувати тварин не можуть

Співробітники "Сафарі-Парку" скаржилися на те, що пожежі потрібно запобігти. В інакшому випадку врятувати тварин не вдасться. Місцеві мешканці кажуть, що в окрузі вже чути, як завивають тварини, яких може поглинути вогонь.

Масштабна пожежа спалахнула у Геленджику: дивіться відео

Слід розуміти, що серед мешканців "Сафарі-Парку" – тигри та ведмеді. По-перше, їх не можуть просто випустити за межі центру. По-друге, слід розуміти ландшафт. Цей парк розташований на гірській височині. І звідти вивезти тварин просто неможливо, адже все навколо охоплене вогнем.

Вогонь наближається до "Сафарі-Парку": дивіться відео

Станом на 22:20 29 серпня, у МНС Росії писали, що площа пожежі у Геленджику зросла до 5 гектарів. Вогонь активно шириться далі, адже цьому сприяє сильний вітер, що сягає 30 метрів на секунду.

Мало того, що вогонь швидко поширюється. Ще й пожежники не можуть виконувати свою роботу, адже до багатьох важкодоступних місць вони просто не можуть дістатися.

Пожежа загрожує тваринам у парку: дивіться відео

Відомо, що над приборканням стихії працюють рятувальники, комунальники, лісники, добровольці з найближчих міст. Так, зранку планують збирати добровольців з ранцевими або лісовими вогнегасниками, які мають досвід гасіння пожежі. Також зранку протистояти стихії продовжить вертоліт.

Тим часом у Пскові інша пожежа