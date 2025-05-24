В киевском гидропарке произошел пожар во время атаки "Шахедов": что говорят власти

Во время дроновой атаки на пляже гидропарка в Днепровском районе в Киеве вспыхнул пожар. Как сообщили спасатели, на месте произошло возгорание деревянного здания.

В то же время пожар не возник в результате атаки "Шахедами" на столицу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя КМВА Тимура Ткаченко.

Смотрите также На Белоцерковской ТЭЦ вспыхнул сильный пожар: погибли люди

Какие детали о пожаре известны

Главное управление ГСЧС Украины в Киеве сообщило, что в пятницу, 23 мая, в 22:48 поступило сообщение о пожаре на территории Гидропарка, вспыхнуло деревянное здание. Уже в 23:24 возгорание площадью 60 квадратных метров ликвидировали.

Кроме вышеупомянутого, там добавили, что жертв или пострадавших в результате инцидента нет. В то же время уточнили, что причину возгорания будут устанавливать правоохранители. Спасатели также обнародовали соответствующие кадры с места происшествия.

Пожар в Днепровском районе / Фото ГСЧС Киева

Также возгорание, которое возникло прямо в момент дроновой атаки прокомментировал руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Пожар в Днепровском районе не связан с вражеской атакой. На месте работают службы. Причины устанавливаются,

– написал чиновник.

В то же время напомним, что из-за атаки пострадал Броварской район. Ранен мужчина 54 лет и женщина 50 лет, у них – осколочные ранения бедра. Их госпитализировали в больницу. Также поврежден частный дом и автомобиль.